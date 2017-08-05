Более 50 международных делегаций будут присутствовать при инаугурации Хасана Роухани. Участие примет и президент РА

С целью присутствовать на церемонии инаугурации переизбранного президента Ирана Хасана Роухани в Тегеран прибыли более 50 международных делегаций.

Как передает Арменпресс со ссылкой на IRNA, для участия в церемонии инаугурации в Иране находятся президент РА Серж Саргсян, высокий представитель ЕС – комиссар по внешней политике и безопасности Федерика Могерини, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, спикер парламента Северной Кореи Ким Йон Нам, делегации Палестины, Южной Кореи, Молдовы и Ливана.

Церемония инаугурации состоится 5 августа в Меджлисе Ирана – в присутствии гражданских и военных высокопоставленных лиц из разных стран, в том числе 8 президентов, 19 спикеров парламентов, 92 высоких международных делегаций.

19 мая 2017г. в Иране состоялись президентские выборы, в результате которых переизбран Хасан Роухани (57% голосов).