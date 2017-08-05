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Более 50 международных делегаций будут присутствовать при инаугурации Хасана Роухани. Участие примет и президент РА


С целью присутствовать на церемонии инаугурации переизбранного президента Ирана Хасана Роухани в Тегеран прибыли более 50 международных делегаций.

Как  передает Арменпресс со ссылкой  на IRNA, для  участия в  церемонии инаугурации в Иране  находятся президент РА Серж Саргсян, высокий  представитель ЕС – комиссар по внешней политике и безопасности Федерика Могерини, вице-премьер РФ Дмитрий  Рогозин, спикер парламента Северной  Кореи Ким Йон Нам, делегации Палестины, Южной  Кореи, Молдовы и Ливана.

Церемония  инаугурации состоится 5 августа в Меджлисе  Ирана – в  присутствии гражданских и военных высокопоставленных лиц  из разных стран, в том числе 8 президентов, 19 спикеров парламентов, 92 высоких международных делегаций.

19 мая 2017г. в Иране состоялись президентские выборы, в  результате  которых переизбран Хасан Роухани (57% голосов).



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