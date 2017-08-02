В Армении выросли иностранные инвестиции: среди крупных инвесторов – Германия, Канада, Ливан

Благодаря реформам в законодательстве по инвестиционному полю, повышению узнаваемости Армении на международных площадках, в Армении выросли иностранные инвестиции. В первом квартале 2017-го года объемы прямых инвестиций в Армении увеличились примерно на 4.84 млрд драмов, составив, в общем, около 19.7 млрд драмов. По официльным данным, больше всего первом квартале 2017-го года инвестировали в отрасли информатики и связи, обрабатывающей промышленности, горнодобывающей промышленности, энергетики. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал начальник управления привлечения инвестиций Министерства экономического развития и инвестиций Армении Ваагн Лалаян. По его словам, среди крупных инвесторов – Германия, Канада, Ливан, Франция, Кипр, Аргентина, РФ и ОАЭ.

«В последнее время осуществляются активные шаги по привлечению инвестиций, созданы инструменты господдержки, которые стимулируют все отрасли. Мы предприняли законодательные реформы, новый закон об инвестиций скоро предстанет на суд общественности. Основной акцент мы ставили на защите инвестиций, что повысит доверие потенциальных инвесторов. Мы провели работу по представлению Армении на международных площадках, Министерство экономического развития и инвестиций Армении создает в Армении инвестиционную среду, представляет печатные материалы диппредставительствам, распространяя их по всему миру, используя также различные носители информации»,- сказал начальник управления привлечения инвестиций Министерства экономического развития и инвестиций Армении Ваагн Лалаян. По его словам, следующим шагом станет создание площадки инвестиционных проектов. На сайте investmentprojects.am будут размещены крупные перспективные проекты в Армении. Стимулом является и создание фондов, сотрудничающих с государственным и частным секторами.

По официльным данным, больше всего первом квартале 2017-го года инвестировали в отрасли информатики и связи, обрабатывающей промышленности, горнодобывающей промышленности, энергетики. В отрасли информатики и связи приток инвестиций составил 16 млн долларов, в горнодобывающей промышленности - 18 млн долларов, в организации мест проживания - 5 млн долларов, в обрабатывающей промышленности- 4 млн долларов. По данным Национальной статистической службы Армении, в первом квартале 2017-го года не были иностранных инвестиций в отраслях растениеводства, животноводства, табачной промышленности, строительстве и пр. Как сказал начальник управления привлечения инвестиций Министерства экономического развития и инвестиций Армении Ваагн Лалаян, причины могут быть разные – начиная от погодных условий, которые помешали капитальному строительству.

По данным мониторинга Министерства экономического развития и инвестиций Армении, в первые 6 месяцев 2017-го года осуществлялись 66 программ, общими инвестициями в размере около 500 млн долларов, по которым будет создано 7140 новых рабочих мест. Большая часть инвестиций поступила из-за рубежа. Около 230 млн долларов поступили из США, было создано 2700 новых рабочих мест. Инвестиции были осуществлены в горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве, пищевой промышленности, фармацевтике. В сельском хозяйстве были осуществлены инвестиции в размере 45 млн долларов, было создано 640 новых рабочих мест, и пр.

«Большой потенциал имеется в текстильной промышленности, однако ;последние 2 года он не используется. В этом году в этойй отрасли было создано 8-10 производств. Ожидания положительные»,- сказал начальник управления привлечения инвестиций Министерства экономического развития и инвестиций Армении Ваагн Лалаян.