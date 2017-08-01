Выстрелом с азербайджанской стороны ранен военнослужащий МО Армении
12:38, 1 Август, 2017
Выстрелом с азербайджанской стороны на границе Армении с Азербайджаном ранен военнослужащий МО Армении, старший сержант Армен мехакович Назлуханян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.
«Состояние средней тяжести. Его транспортировали в Ереван»,- сказал пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.Раненного военнослужащего перевели из Иджеванского медцентра.
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