Выстрелом с азербайджанской стороны ранен военнослужащий МО Армении

Выстрелом с азербайджанской стороны на границе Армении с Азербайджаном ранен военнослужащий МО Армении, старший сержант Армен мехакович Назлуханян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

«Состояние средней тяжести. Его транспортировали в Ереван»,- сказал пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

Раненного военнослужащего перевели из Иджеванского медцентра.