Впервые после 95-летнего перерыва армяне Измира проведут церковную службу

Впервые после 95-летнего перерыва армяне Измира 14 августа проведут церковную службу.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета «Акос».

Богослужение в честь Дня Успения Богородицы состоится в храме Св. Ованеса (Иоанна) в Измире.

Литургию отслужит духовный предводитель Армянской католической церкви Св. Иоанна Златоуста в Стамбуле архиепископ Вардан Казанчиан.

В богослужении примут участие хор Армянской католической церкви Св. Иоанна Златоуста, прихожане церкви.

Это первое богослужение после великого пожара Смирны, начавшегося 13 сентября 1922г. и продолжавшегося 4 дня.

Смирну (Измир) предали огню турецкие войска – через 4 дня после ее захвата.