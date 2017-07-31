Впервые после 95-летнего перерыва армяне Измира проведут церковную службу
Впервые после 95-летнего перерыва армяне Измира 14 августа проведут церковную службу.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета «Акос».
Богослужение в честь Дня Успения Богородицы состоится в храме Св. Ованеса (Иоанна) в Измире.
Литургию отслужит духовный предводитель Армянской католической церкви Св. Иоанна Златоуста в Стамбуле архиепископ Вардан Казанчиан.
В богослужении примут участие хор Армянской католической церкви Св. Иоанна Златоуста, прихожане церкви.
Это первое богослужение после великого пожара Смирны, начавшегося 13 сентября 1922г. и продолжавшегося 4 дня.
Смирну (Измир) предали огню турецкие войска – через 4 дня после ее захвата.