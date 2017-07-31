Время в Ереване: 11:07:36,   31 Июль

Впервые после 95-летнего перерыва армяне Измира проведут церковную службу


Впервые  после 95-летнего перерыва армяне  Измира  14 августа проведут церковную службу.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает газета  «Акос».

Богослужение  в  честь Дня Успения  Богородицы состоится в  храме  Св. Ованеса (Иоанна) в  Измире. 

 Литургию отслужит  духовный  предводитель Армянской католической  церкви Св. Иоанна Златоуста в Стамбуле архиепископ Вардан Казанчиан.

В богослужении примут участие хор Армянской католической  церкви Св. Иоанна Златоуста, прихожане церкви. 

Это первое  богослужение после великого пожара Смирны, начавшегося 13 сентября 1922г. и продолжавшегося 4 дня.

Смирну (Измир) предали огню турецкие  войска – через 4  дня  после ее захвата.

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации