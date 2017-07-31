По причине обстрелов со стороны противника поля в приграничных областях Тавуша остались неубранными

В последние дни под прицелом противника оказались посевы пшеницы в нескольких приграничных селах Тавуша. В беседе с «Арменпресс» сельский староста общины Воскеван Сережа Алексанян рассказал, что 30-го июля с 11:00 до 13:00противник обстреливал посевы пшеницы общины. «Раненых нет, лишь пострадали посевы пшеницы на территории около 2.5-3 гектара, в данный момент ситуация спокойная »,- сказал сельский староста общины Воскеван Сережа Алексанян.

В селе Чинари крестьяне никак не могут убрать свой урожай на полях. По словам сельского старосты общины Самвела Садояна, крестьяне косят поля ночами, еще 3 гектара остались невыкошенными.

В селе Коти противник открыл огонь по работающим в поле сельчанам, выгорела одна делянка. «В данный момент ситуация спокойная, есть единичные выстрелы, однако, в целом, спокойно»,- сказал сельский староста общины Коти Феликс Меликян.

Руководители сел Баганис, Айгепар, Барекамаван уверили, что в эти дни спокойно и у них.