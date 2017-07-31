Международные организации обязаны отозваться на преступный образ действий Азербайджана, который стреляет по мирным селам: Эдуард Шармазанов

Стрельба по мирным селам Тавуша достойна строжайшего осуждения и демонстрирует варварскую сущность Азербайджана. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов, комментируя факты обстрела со стороны Азербайджана мирных сел Тавуша.

«Бесчеловечный образ действий Азербайджана, который стреляет по мирным селам, недопустим: крестьяне не имеют возможности собрать взращенный ими урожай. Международные организации обязаны отозваться на преступный образ действий Азербайджана, который стреляет по мирным селам. Это есть ни что иное, как варварство»,- сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

Обстрел со стороны Азербайджана 20 июля нанес селу Чинари колоссальный материальный ущерб. В результате обстрела 20 июля повреждены крыша и стены детского сада, сгорел хлев, где были складированы корма – около 3 тысяч тюков. Сгорела мельница. Сельчанину нанесен ущерб в 12 млн драмов. Погибших и раненых нет

23:00 часов 21 июля до 01:00 часов 22 июля Азербайджан обстреливал армянское приграничное село Барекамаван. Материальных и человеческих потерь не было.