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Международные организации обязаны отозваться на преступный образ действий Азербайджана, который стреляет по мирным селам: Эдуард Шармазанов


Стрельба по мирным селам Тавуша достойна строжайшего осуждения и демонстрирует варварскую сущность Азербайджана. Об этом в беседе с «Арменпресс»  сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов, комментируя факты обстрела со стороны  Азербайджана мирных сел Тавуша.

 «Бесчеловечный образ действий Азербайджана, который стреляет по мирным селам, недопустим: крестьяне не имеют возможности собрать взращенный ими урожай. Международные организации обязаны отозваться на преступный образ действий Азербайджана, который стреляет по мирным селам. Это есть ни что иное, как варварство»,- сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

Обстрел со стороны  Азербайджана 20 июля нанес селу  Чинари колоссальный  материальный  ущерб. В результате  обстрела 20 июля повреждены  крыша и стены  детского сада, сгорел хлев, где  были складированы корма – около 3 тысяч тюков. Сгорела мельница. Сельчанину нанесен  ущерб в 12 млн драмов. Погибших  и раненых нет

 23:00 часов 21 июля до 01:00 часов 22 июля Азербайджан обстреливал армянское  приграничное село Барекамаван. Материальных и человеческих потерь не  было.

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