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Замеченную в селе Агавнадзор змею спасатели перенесли в  безопасное  место


30 июля в 09:02 часов в  МЧС РА  поступил сигнал о том, что  в  селе Агавнадзор (Котайкская  область) в коридоре дома в  4-м тупике замечена змея, для  поимки и переноски которой  нужна помощь.

На   место выехал  боевой расчет.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА,   спасатели поймали змею типа гюрза и перенесли ее в  безопасное  место.   

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