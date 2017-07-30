Замеченную в селе Агавнадзор змею спасатели перенесли в безопасное место
16:36, 30 Июль, 2017
30 июля в 09:02 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что в селе Агавнадзор (Котайкская область) в коридоре дома в 4-м тупике замечена змея, для поимки и переноски которой нужна помощь.
На место выехал боевой расчет.Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, спасатели поймали змею типа гюрза и перенесли ее в безопасное место.
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