Джордж Клуни подаст в суд на журнал за публикацию фото его детей

Американский актер Джордж Клуни намерен подать в суд на французский журнал Voici за нелегальную фотосъемку и публикацию фотографий его детей. Как сообщает «Арменпресс», об этом пишет «Интерфакс».

"На прошлой неделе фотографы журнала Voici перелезли через наш забор, забрались на дерево и оттуда нелегально сфотографировали наших детей, находившихся в доме. Фотографы, не сомневайтесь, агентство и журнал будут привлечены к ответственности в суде по всей строгости закона”, - говотится в заявлении.