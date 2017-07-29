Благодаря украинскому летчику поврежденный турецкий самолет геройски совершил посадку

Самолет турецкой авиакомпании Atlas Global, благодаря украинскому летчику Александру Акопову в условиях сильнейшего ливня и града в Стамбуле совершил блестящую посадку в Анкаре.

Как передает Арменпресс, град нанес серьезное повреждение в носовой части самолета, разбил лобовое стекло, вывел из строя автопилот. Пилоту удалось посадить самолет, имея возможность обозрения только через боковой иллюминатор.

Летчику рукоплескал весь аэропорт. Пилоты других самолетов подбежали к нему с флагами – чтобы пожать руку герою.

В самолете был 121 пассажир и 6 членов экипажа.

Судя по фамилии, в сети предполагают, что он армянин.