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В трех городах Ирана состоялась неделя армянского кино


В трех крупных городах Ирана - Тегеране, Ширазе и Машаде, 2з-29 июля  состоялась неделя армянского кино, организованная посольством Армении в  Иране.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   МИД РА, из нескольких десятков  фильмов, представленных Минкультом РА, были отобраны 10 фильмов  Арама Шахбазяна, Арена Ватяна, Вигена  Чалдраняна, Микаела  Погосяна  и др. режиссеров, показ которых организовала иранская культурная организация  «Искусство и опыт». 

Состоялись обсуждения между иранскими и армянскими кинодеятелями и экспертами – об истории армянского кино, о кинопроизводстве, современных тенденциях в  кинематографе.

Высоко оценивая значение Недели армянского кино в  контексте  культурного сотрудничества Армения-Иран, посол РА  в  Иране Арташес Тумасян подчеркнул готовность армянской  стороны  сделать подобные мероприятия периодическими. Во время  подведения  итогов  Недели армянского кино, Тумасян сказал: «Наша основная цель – достойно представить Армению и армянское  искусство в  Иране, и в  этом плане проведенное  мероприятие стало важным шагом».



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