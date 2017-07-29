В трех городах Ирана состоялась неделя армянского кино

В трех крупных городах Ирана - Тегеране, Ширазе и Машаде, 2з-29 июля состоялась неделя армянского кино, организованная посольством Армении в Иране.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, из нескольких десятков фильмов, представленных Минкультом РА, были отобраны 10 фильмов Арама Шахбазяна, Арена Ватяна, Вигена Чалдраняна, Микаела Погосяна и др. режиссеров, показ которых организовала иранская культурная организация «Искусство и опыт».

Состоялись обсуждения между иранскими и армянскими кинодеятелями и экспертами – об истории армянского кино, о кинопроизводстве, современных тенденциях в кинематографе.

Высоко оценивая значение Недели армянского кино в контексте культурного сотрудничества Армения-Иран, посол РА в Иране Арташес Тумасян подчеркнул готовность армянской стороны сделать подобные мероприятия периодическими. Во время подведения итогов Недели армянского кино, Тумасян сказал: «Наша основная цель – достойно представить Армению и армянское искусство в Иране, и в этом плане проведенное мероприятие стало важным шагом».