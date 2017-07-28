Новые авиакомпании, новые маршруты: ГУГА планирует увеличить достижения

В первом полугодии текущего пассажиропоток в Армении составил 1 млн 94 тыс человек, рост составил 29,3%. Об этом в беседе с Арменпресс сказала начальник управления регулирования воздушных перевозок Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Анна Чобанян, подведя итоги полугодия.

- Какие показатели были у гражданской авиации за первое полугодие 2017 года?

- Мы довольно позитивно оцениваем первое полугодие. После положительных показателей 2016 года у нас продолжается рост. Отмечу, что пассажиропоток составил 1 млн 94 тыс человек, рост составил 29,3%. У нас большие ожидания, что текущий год закроем результатами лучше 2016 года, когда был зафиксирован рекорд за последние 10 лет. Пассажиропоток в 2016 году составил 2 млн 117 тыс человек.

Вырос также показатель грузоперевозок. Рост составляет около 70%. Надеемся сохранить и увеличить эти показатели.

В текущем году у нас появились новые направления, активировались местные авиакомпании. В частности, «Тарон авиа» из Гюмри, компания «Армения». Последняя в летний сезон открыла несколько нерегулярных рейсов. Сегодня у нас также есть рейсы в Израиль, Бейрут и Астану.

- Имеет ли открытие новых рейсов влияние на стоимость билетов?

- Открытие новых рейсов не может непосредственно повлиять на стоимость билетов. Косвенно может быть, если новые направления открывают транзитные маршруты и есть конкуренция по более низким ценам. Я могу сказать, что мы имеем снижение цен не после открытия нескольких маршрутов, а в результате запуска новой политики последних 3-х лет. Несмотря на это, я должна сказать, что эти цифры пока не удовлетворяют нас. Нужно вести переговоры, чтобы много авиакомпаний пришло, и если будет достаточное количество пассажиров, авиакомпании смогут подумать об изменении своей ценовой политики.

- Отмечалось, что есть инвестиционная программа в связи с развитием аэропорта «Ширак» и ведутся работы по благоустройству аэропорта. Какая работа уже выполнена и какие были сделаны инвестиции?

- Да, развитие аэропорта в Гюмри сегодня для первостепенная задача. Как вы знаете, там уже действует две авиакомпании. Для того, чтобы еще более активировать работу, нам нужно улучшить инфраструктуру, расширить услуги в плане работы. Был отремонтирован аэропорт, улучшена взлетно-посадочная полоса, изменено освещение, мы работаем над терминалом аэропорта. Уже есть план, который предусматривает продолжение инвестиций. Это поможет вступлению новых авиакомпаний, а это означает возможность обеспечить необходимые условия.

- Ожидается ли вход новых авиакомпаний в аэропорт Гюмри?

- Обычно мы избегаем заранее давать связанную с авиакомпаниями информацию, пока авиакомпании еще не примут окончательное решение. Но будьте уверены, что переговоры ведутся, и мы надеемся, что количество авиакомпаний увеличится. Это зависит от нескольких факторов, хода переговоров, планов авиакомпаний. У нас позитивный настрой. Мы видим, что авиакомпании чувствуют себя комфортно.

- Какие исследования были проведены с целью развития малой авиации?

- Развитие малой авиации является одной из наших важнейших программ. Департамент авиации проводит масштабную работу в плане исследования. В Армении есть 16 аэродромов, и нужно выбрать, в каком направлении предпринять работу. До этого нужно изучить объем внутреннего наземного транспорта, расходы по восстановлению аэродрома, для того, чтобы понять, в каком направлении продолжать. Вы знаете, что есть позитивные изменения в связи с аэропортом Капана. Программа развития малой авиации будет сформирована в ближайшее время, и в соответствии с направлениями начнутся работы.

- Т.е. пока рано говорить о видимых результатах?

- Да, слишком рано говорить, так как работы по возобновлению эксплуатации аэродромов требуют серьезного процесса планирования. Нужен серьезный анализ, а это требует времени.

- На какой стадии находятся переговоры между ЕС и Арменией вокруг всеобъемлющего соглашения о воздушном транспорте?

- Здесь у нас есть большой прогресс. Есть положительные результаты по итогам первого раунда переговоров. Из довольно объемного переговорного текста осталось согласовать несколько пунктов, чтобы завершить переговоры. Недавно делегация во главе с руководителем Главного управления гражданской авиации Армении посетила Брюссель, где состоялось обсуждение с нашими европейскими партнерами, и переговоры по остальным пунктам были завершены. Теперь мы находимся на той фазе, когда договор должен быть представлен на утверждение стран ЕС. Мы надеемся, что он будет подписан в ходе второго раунда официальных переговоров.

- Какие работы проводятся для внедрения концепции Free Route Airspace?

- Внедрение концепции Free Route Airspace позволит авиакомпаниям использовать короткие маршруты, значительно увеличивая эффективность работы. Уже создана рабочая групп, состоялась встреча с организацией «Евроконтроль» для обсуждения стратегии реализации программы и возможных препятствий. Информация о введении концепции проекта была подготовлена к публикации в Руководстве по аэронавигационной информации. Мы считаем, что к концу 2017 года у нас будут некоторые результаты.

Анна Гзирян