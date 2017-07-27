Настало время нового договора между Арменией и корпорацией «Вызовы тысячелетия»: Адам Шифф

Конгрессмен Адам Шифф продолжает активно сотрудничать с Армянским национальным комитетом Америки в поддержку гранта корпорации «Вызовы тысячелетия» в области образования, науки, технологий, инженерии и математики в государственных школах Республики Армения.

«Успех недавнего гранта в размере 140 миллионов долларов США в Республике Грузия может служить рабочим шаблоном для аналогичного образовательного пакета с Арменией, где зафиксирован резкий экономический рост в сфере ИТ», - как сообщает Арменпресс, сказал председатель ANCA Раффи Aмbарян.

По его словам, инвестиции в рамках гранта «Вызовы тысячелетия» в размере 100 млн долларов США или более приведет к сокращению бедности, созданию экономических возможностей, укреплению связей между США и Арменией и созданию дивидендов для будущих поколений.

«Первый в Армении грант в рамках проекта «Вызовы тысячелетия», предоставленный в 2006 году, в размере более 170 миллионов долларов для сокращения бедности в сельских районах был очень успешным», - сказал Шифф.

«Я считаю, что сейчас подходящее время для нового договора, ориентированного на образование, что поможет Армении сделать следующий шаг к устойчивому экономическому росту и растущему среднему классу. В последние недели я провел много ценных бесед с руководством Армянского национального комитета Америки и посольства Армении о том, как продвигаться вперед по этому важному проекту, и я с нетерпением жду продолжения тесного сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами для обеспечения Арменией всех шагов», - отметил конгрессмен.

Параллельно с обсуждениями с Конгрессом и администрацией президента США, ANCA провела переговоры с американскими университетами, заинтересованными в партнерстве с Арменией в рамках проекта «Вызовы тысячелетия».