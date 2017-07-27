В результате оперативно-следственных действий Следственным управлением Следственного комитета Армении по Армавирской области задержан подозреваемый в убийстве советника губернатора Армавирской области Манука Симоняна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, 23-го июля 2017 года от жительницы Армавирской области поступило сообщение о том, что 22-го июля 2017 года около 22:00-23:00 ее супруг – Манук Симонян – вышел из дома и до сих пор не вернулся.

По предварительным данным, М. Симоняна со двора дома позвал некий мужчина, после чего он вышел из дома, не сообщив о том, куда направляется, и больше не вернулся.

В результате предпринятых мероприятий 25-го июля около 23:30 в местечке под названием “Ущелье Даларика”, расположенном справа от третьего километра трассы Мясникян-Даларик, на расстоянии 300 метров, было обнаружено обвязанное тело Манука Симоняна(1965 года рождения).

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 104 Уголовного кодекса РА, производство предварительного следствия по которому ведет следственное управление по Армавирской области.