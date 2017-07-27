Власти Турции, даже спустя год после попытки военного переворота, продолжают «охоту» на гюленовцев

Власти Турции последовательно продолжают осуществлять чистки в государственном и частном секторах, избавляясь от «гюленовцев». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Diken.

27-го июля в 9 городах губернии Анкара были осуществлены масштабные операции против гюленовцев.

Разведывательные действия, в основном, проводились среди бывших сотрудников таможни и минторга Турции.

В результате было принято решение о задержании в отношении 38 человек – по обвинению в гюленизме.

У этих 38 человек в телефонах было обнаружено приложение Bylock, запрещенное в Турции, которое считается средством тайного сообщения сторонников Гюлена.

Ранее СНБ Турции расшифровала мессиджи в приложении ByLock и предположила, что с его помощью заговоршики из числа гюленовцев общались друг с другом. По данным спецслужб, таким образом удалось разоблачить 53 тысячи гюленовцев. Вечером 15-го июля власти Турции заявили о попыке военного переворота в стране; в свою очередь, военные сделали сообщение о том, что взяли власть в свои руки. Утром 16-го июля повстанцы начали сдаваться, попыка военного переворота была подавлена.

Власти обвинили в организации попытки переворота Фетулла Гюлена – лидера религиозной организации «Хизмет Харекети», считающегося нурсистским (нурчулар), ппропагандирующего ислам. Гюленовцы пропагандируют тершимость, межконфессиональный диалог, совместимость ислама и демократии.

По обвинению в участии в попытке государственного переворота были арестованы, уволены и подвергаются гонениям тысячи последователей Гюлена и те, кого подозревают в связях с ним и с движением«Хизмет Харекети».

Эрдоган пытается добиться экстрадиции Гюлена США, где тот проживает в штате Пенсильвания. Гюлен, в свою очередь, всячески отрицает свою причастность к перевороту и критикует Эрдогана.