Мэр Еревана встретился с вице-президентом Европейского инвестиционного банка

В ходе встречи мэра Еревана Тарона Маргаряна с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Вазилем Гудаком были обсуждены вопросы, связанные с программами, реализуемыми совместно мэрией Еревана и ЕИБ.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, поприветствовав гостей и подчеркнув особую важность сотрудничества с Европейским инвестиционным банком, мэр Тарон Маргарян отметил, что совместно реализуемые программы действительно важны для развития инфраструктур Еревана.

«Мы придаем особую важность сотрудничеству с Европейским инвестиционным банком в разных сферах городского хозяйства и очень рад тому, что уже имеются совместно реализованные успешные программы.

Сегодня мы продолжаем активное взаимодействие по вопросам реконструкции метро, управления твердыми бытовыми отходами и энергоэффективности. Я уверен, что успешная реализация этих программ и их эффективность станет основой для дальнейшего расширения рамок нашего сотрудничества и мы сможем реализовать программы в частности в сфере общественного транспорта, а также по модернизации и эксплуатации лифтового хозяйства», - отметил мэр Тарон Маргарян и добавил, что в рамках своих полномочий мэрия Еревана готова обсудить все программы, направленные на благо жителей столицы.

Вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазил Гудак в свою очередь выразив благодарность мэру Тарону Маргаряну и аппарату мэрии за совместную эффективную работу отметил, что двустороннее сотрудничество действительно эффективное, а результаты – удовлетворительные.

«Господин мэр, все совместно инициированные программы были успешно реализованы и в этом вопросе, безусловно, есть Ваш личный вклад. Надеюсь, что наше сотрудничество и впредь будет взаимовыгодным и обеспечит ожидаемые результаты», - отметил Вазил Гудак.

Во время встречи стороны договорились сотрудничать также в контексте концепции «Умный город».