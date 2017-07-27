Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял вице-президента Европейского инвестиционного банка Вазила Худака

Премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня, 27 июля, принял вице-президента Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вазила Худака. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, назвав эффективным сотрудничество с Европейским инвестиционным банком, премьер подчеркнул важность реализации инвестиционных программ в сферах энергетики, транспорта, водоснабжения, управления твердыми отходами и в частном секторе.

Карен Карапетян обратился к реформам, инициированным правительством Армении в различных сферах, которые направлены на повышение эффективности, формирование более благоприятной среды для бизнес-сообщества, привлечение инвестиций.

Вазил Худак в свою очередь отметил, что Европейский инвестиционный банк готов продолжить взаимовыгодное сотрудничество с правительством Армении по вышеуказанным направлениям и претворять в жизнь новые программы, которые поспособствуют развитию Армении.

Собеседники обсудили ход реализуемых программ в сферах энергетики, транспорта, прямого финансирования частного сектора, обратились также к дальнейшим шагам и перспективам расширения сотрудничества.