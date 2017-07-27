Израиль готов продавать военную технику и Армении: замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян

Израиль готов продавать военную технику и Армении, а Азербайджану он продает вооружения вовсе не из-за враждебного отношения к Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян, комментируя визит в Армению министра по региональному сотрудничеству Израиля Цахи Анегби, прибывшего 25-го июля с официальным визитом в Армению.

По его словам, в этом вопросе позиция Израиля не единожды был оглашена. «Они готовы продавать военную технику любому, в том числе, и Армении»,- сказал замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян.

На вопрос, вела ли Армения когда-либо подобные переговоры, замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян сказал:«Вопрос не по адресу, это относится к другому ведомству».

По его словам, между народами Армении и Израиля есть сходство, однако есть и проблемные вопросы. «Важно не отходить от них, а решать путем переговоров»,- сказал замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян.

В то же время, он напомнил, что в рамках визита в Армению министра по региональному сотрудничеству Израиля Цахи Анегби были подписаны соглашения, а 26-го июля отмечалось 25-летие со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Израилем.