Государство возместит стоимость учебников для учеников из приграничных областей Армении и внедрит особый механизм платы за учебу

Президент Армении Серж Саргсян поручил министру образования и науки Армении возместить стоимость учебников для учеников из приграничных областей Армении и внедрить особый механизм платы за учебу. Как передает «Арменпресс», об этом сегодня на заседании правительства Армении заявил министр обороны Армении Виген Саргсян.

Министр обороны Армении Виген Саргсян сегодня на заседании правительства коснулся поручения премьер-министра Карена Карапетяна об обеспечении начала 2017/2018 учебного года на подобающем уровне и предложил увязать его с поручением президента.

Виген Саргсян сообщил, что ранее состоялось очередное заседание межведомственной комиссии, созданной с целью решения вопросов, подлежащих координации в приграничных общинах. По словам главы Минобороны, есть два поручения министерству образования и науки от президента Армении.

«Если мы оперативно не предпримем действий, просто не успеем. Одно из поручений касается решения вопроса компенсации выдачи учебников ученикам в приграничных общинах. Второе же поручение касается внедрения специального механизма оплаты за обучение для студентов из приграничных общин», – сказал Виген Саргсян.

По его словам, заместитель министра образования и науки Армении накануне доложил, что все готово для реализации данных поручений, однако для этого нужны соответствующие решения правительства.

«Желательно успеть все сейчас – до 1 сентября, особенно по части учебников. Если вы не против, можно включить в ваше поручение и это», – обратился к премьеру Виген Саркисян.

«Очень хорошо», – ответил премьер-министр Армении Карен Карапетян.