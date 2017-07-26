Конгрессмен Брэд Шерман поддерживает разработку Договора об избежании двойного налогообложения между США и Арменией

Американский конгрессмен от Калифорнии Брэд Шерман поддерживает разработку Договора об избежании двойного налогообложения между США и Арменией. Как сообщает Арменпресс, вопрос был обсужден на встрече представителей Армянского национального комитета Америки с Шерманом в Палате представителей США.

Было подчеркнуто, что исключение двойного налогообложения будет способствовать созданию рабочих мест путем расширения двусторонней торговли и инвестиций, а также сокращению масштабов нищеты.

Были обсуждены необходимые для начала переговоров по этому двустороннему соглашению шаги, а также вопросы армяно-американского сотрудничества.

«Меня обнадеживает тот факт, что конгрессмен Шерман, сам бывший налоговый адвокат, взял на себя инициативу в отношении переговоров, необходимых для заключения Договора об избежании двойного налогообложения между США и Арменией», - отметила член правления ANCA Аида Димеджян.