В Кабуле предотвратили крупный теракт

Спецслужбы Афганистана предотвратили крупный теракт, обнаружив в грузовике 2,5 тонны взрывчатых веществ, сообщил Национальный директорат безопасности (NDS) страны.

Разведка Афганистана сообщила, что боевики радикального движения "Талибан" планировали, используя транспортное средство для перевозки 50 мешков взрывчатки, совершить "жуткий" теракт в столице Афганистана.

Взрывчатка была обнаружена в округе Чахар-Асиаб провинции Кабул, откуда должна была быть доставлена в сам город Кабул. Спецслужбы также назвали имя человека, который планировал совершить нападение, однако не сообщили, был ли он задержан.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства".