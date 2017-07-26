Австрия считает членство Турции в ЕС невозможным

Премьер-министр Австрии Кристиан Керн считает членство Турции в ЕС невозможным. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал во время интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Премьер-министр Австрии Кристиан Керн обратил внимание на факты уголовного преследования сотрудников газеты «Джумхурриет» и безоановательного ареста депутата от РНП Эниса Бербероглу.

Премьер-министр Австрии Кристиан Керн подчеркнул, что ЕС не имеет экономической зависимости от Турции: наоборот – Турция зависит от ЕС. «Турция зависит от ЕС и Запада – оттуда идут основные прямые инвестиции»,- сказал он.

По его словам, Турция должна предпринять шаги в направлении сближения с Европой.