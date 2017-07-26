Премьер-министр Армении Карен Карапетян посетил Национальную галерею и Музей истории Армении

Премьер-министр Армении Карен Карапетян посетил Национальную галерею Армении.

Он ознакомился с работой экспозиции «Армянские цари и царицы в европейских гравюрах и армянских плакатах XVII-XIX веков». В экспозиции представлены материалы из различных музеев и коллекций.

Затем премьер-министр Армении Карен Карапетян посетил Музей истории Армении. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении, премьер-министр Армении Карен Карапетян обсудил с руководством Национальной галереи и Музея истории Армении работу по оцифровке экспонатов этих учреждений культуры, вопросы повышения туристической привлекательности, программы по развитию этих объектов