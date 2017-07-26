Израиль желает развивать дружественные отношения с Арменией: Цахи Анегби

По приглашению главы МИД Армении Эдварда Налбандяна с трехдневным визитом в Ереван прибыл министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Анегби. 25-го июля его принял министр ИД Армении Эдвард Налбандян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Приветсвуя гостя, министр ИД Армении Эдвард Налбандян подчеркнул, что отношения между армянским и еврейским народами имеют глубокие исторические корни, что создает предпосылки для успешного развития межгосударственного сотрудничества.

Поблагодарив за приглашение и прием, министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Анегби сказал, что Израиль желает развивать дружественные отношения с Арменией, и в этом состоит основное содержание его визита.

Собеседники обсудили различные вопросы 2-сторонней повестки, региональные и международные проблемы.

Министры с удовлетворением отметили повышение активности армяно-израильских контактов на общественном уровне, подчеркнув, что это способствует успешному развитию межгосударственного сотрудничества.

Министр ИД Армении Эдвард Налбандян и министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Анегби отметили важность расширения правовой-договорной базы, проведения совещаний между МИД обеих стран, углубления сотрудничества в международных организациях, межпарламентского сотрудничества.

В повестке переговоров – стимулирование торгово-экономического сотрудничества, полномерного использования туристического потенциала, пр.

Министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Анегби представил подходы Израиля к региональным вопросам.

По просьбе гостя министр ИД Армении Эдвард Налбандян представил совместные усилия Армении и Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию каранахского конфликта.

После встречи состоялось подписание ряда документов: «Об отмене виз для лиц с дипломатическими паспортами между Арменией и Израилем», «Конвенции по предупреждению двойного налогообложения между Арменией и Израилем».

Министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Анегби и министр культуры Армении Армен Амирян подписали программу о сотрудничестве по вопросам культуры, образования, науки, спорта и молодежи на 2017-2020 годы.