"Евровидение" в 2018 году пройдет в Лиссабоне

Международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет в столице Португалии в 2018 году. Соответствующая информация появилась на официальном сайте конкурса 25 июля.

Согласно сообщению, помимо Лиссабона, в числе городов-претендентов фигурировали Гимарайнш, Гондомар, Фару и Санта-Мария-да-Фейра,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Отмечается, что изначально государственная телевизионная компания Radio e Televisão de Portugal (RTP) объявила о проведении мероприятия в столице, но позже было решено рассмотреть другие варианты.

Известно, что полуфиналы пройдут 8 и 10 мая, а финал конкурса состоится 12 мая.

Португалия получила возможность провести конкурс на своей территории благодаря победе своего участника Сальвадора Собрала в "Евровидении-2017".



