В шахматной школе «Нарва» состоится командный шахматный турнир среди представителей СМИ

29-го июля, в 10.30, состоится командный шахматный турнир среди представителей СМИ. Главный спонсор турнира - шахматная школа «Нарва», организаторы – Ассоциация иностранных журналистов и шахматная школа «Нарва».

Как передает «Арменпресс», турнир пройдет в формате однодневного блица. На каждую партию будет отведено 10 минут, на каждый шаг – 5 секунд.

Команды будут соревноваться под руководством опытных судей шахматной школы «Нарва». Победитель получит Кубок, члены команды – медали и грамоты, медали и грамоты получат команды, занявшие 2-3-е места.

В каждой команде должно быть по 3 журналиста, возможно – из разных СМИ. Желающие принять участие в турнире могут обратиться по адресу [email protected] , или же позвонить по телефону 077 181878 председателю Ассоциации иностранных журналистов Тиграну Ованнисяну.