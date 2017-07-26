СМИ: в Британии хотят запретить автомобили, работающие на бензине и дизеле

Великобритания планирует с 2040 года запретить продажу всех новых автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе, пишет газета Times.



Ранее мэр Лондона Садик Хан предложил выплачивать владельцам старых дизельных автомобилей до 3,5 тысячи фунтов стерлингов за то, чтобы они меняли их на машины с более экологичными двигателями.

Как пишет газета, новая мера является частью правительственной стратегии по улучшению качества воздуха. Ожидается, что об этом будет объявлено в среду. Для поддержки борьбы местных властей с выбросами диоксида азота от дизельных автомобилей будет выделено 255 миллионов фунтов. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

"Плохое качество воздуха является крупнейшим экологическим риском для состояния здоровья населения в Великобритании, и правительство намерено предпринять решительные действия в максимально кратчайшие сроки", — приводит газета слова представителя правительства.



Согласно оценке британского правительства, загрязнение воздуха является причиной около 50 тысяч "ранних смертей" в год, последствия загрязнения обходятся бюджету ежегодно в 27,5 миллиардов фунтов стерлингов.

Политика стимулирования продаж дизельных автомобилей была принята в Британии после того, как находящийся в выхлопе бензиновых двигателей диоксид углерода бы признан наиболее опасным выбросом, влияющим на глобальное потепление. В настоящее время ученые и представители правительства выражают беспокойство растущими объемами выбросов оксидов азота, которые содержатся в выхлопе дизельных двигателей.