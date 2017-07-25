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Левон Агасян – восьмой в тройном прыжке: Игры Франкофонии


На проходящих в Кот-д’Ивуаре 8-х Играх Франкофонии сегодня в тройном прыжке выступил Левон Агасян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, представитель Армении с результатом 15.52 занял 8-е место.

Ранее наши борцы вольного стиля завоевали одно золото, три серебра и две бронзы.



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