Левон Агасян – восьмой в тройном прыжке: Игры Франкофонии

На проходящих в Кот-д’Ивуаре 8-х Играх Франкофонии сегодня в тройном прыжке выступил Левон Агасян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, представитель Армении с результатом 15.52 занял 8-е место.

Ранее наши борцы вольного стиля завоевали одно золото, три серебра и две бронзы.