Среди зарубежных турагентств высок интерес к фестивалю шашлыка
IX Международный фестиваль шашлыка пройдет в древнем армянском городе Ахтале Лорийской области 20 августа.
Как передает «Арменпресс», председатель общественной организации «Развитие и сохранение армянских кулинарных традиций» Седрак Мамулян отметил, что в этом году фестиваль будет проходить на территории стадиона в Ахтале, павильонов будет больше 30. По его словам, в этом году высок интерес к фестивалю шашлыка среди зарубежных турагентств.
«В этом году будут принимать участие команды из различных мест, из Грузии, РФ. фестиваль будет проходить на территории стадиона в Ахтале, павильонов будет больше 30. Здесь будет сниматься фильм, будет визитер из Австралии, выступит певица из Стамбула Сибил»,- сказал председатель общественной организации «Развитие и сохранение армянских кулинарных традиций» Седрак Мамулян.
Фестиваль шашлыка – один из самых состоявшихся мероприятий в Армении, это событие не только для местных жителей, но и туристов. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции первый заместитель председателя Государственного комитета по туризму министерства экономического развития и инвестиций Армении Мехак Апресян.Он отметил важность того обстоятельства, что туристы приезжают в Армению специально для участия в фестивале, а международные турагентства включают фестиваль в свои турпакеты.
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