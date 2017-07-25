АО Арцаха опровергает очередную дезинформацию Азербайджана: армянская сторона не применяла БПЛО

МО Арцаха опровергает очередную дезинформацию Азербайджана о том, будто от удара с БПЛО с армянской стороны был ранен азербайджанский военнослужащий. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО Арцаха.

«Только что пресс-служба МО Азербайджана распространило сообщение о том, будто от удара с БПЛО с армянской стороны был ранен азербайджанский военнослужащий Мураз Бабкишиев, что является очередной дезинформацией.



МО Арцаха заявляет, что на передовой на линии соприкосновения сохраняеется относительноее спокойствие. Азербайджанский агитпроп пырается ввести в заблуждение как собственную, так и международную общественность, распространяя дезинформацию.

Части АО Арцаха не только не применяли БПЛО, но и продолжают строго соблюдать условия пректащения огня»,- сказано в заявлении.