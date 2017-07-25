Предприняты шаги по публикации произведений Ованеса Туманяна на европейских языках

К 150-летию со дня рождения великого армянского поэта и писателя Ованнеса Туманяна будут организованы многочисленные мероприятия, в основе которых будут лежать научные исследования, для его прославления предприняты шаги по публикации его произведений на европейских языках. Кроме того, Институт литературы имени Абегяна подготавливает 4-томник, посвященный жизни и деятельности Тумананя. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал директор Института литературы Национальной академии наук Армении, литературовед Вардан Деврикян.

По его словам, в рамках данных мероприятий будет переиздано 10-томное собрание сочинений Туманяна. Речь идет, однако, не просто о перепечатывании: сюда войдут также обнаруженные позднее рукописи и комментарии, которые в прошлом публиковались отдельно.

Новое издание будет существенно отличаться от предыдущих, в частности комментариев будет значительно больше, они будут представлены более подробно. На данный момент переизданы 2 тома из 10 собраний, третий том увидит свет, когда будет найден спонсор.

«Второй том сочинений заканчивается 1914 годом, третий – 1917. В целом, биографии писателя будет посвящено 4 тома из 10», – отметил он.

В. Деврикян отметил также, что для популяризации произведений Ованнеса Туманяна необходимо провести ряд серьезных мероприятий, необходимо время для надлежащего перевода и представления сочинений иностранным читателям.

Литературовед в то же время выразил надежду, что произведения О. Туманяна и Комитаса будут включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.