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Пропал без вести советник губернатора Армавира


Советник губернатора Армавира Ашота Каграманяна Манук Симонян вышел из дома и не вернулся. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, предпринимаются шаги для его обнаружения. Сигнал о его исчезновении был получен 23-го июля.

Мануку Симоняну 52 года, он женат, имеет сына. 



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