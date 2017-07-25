Пропал без вести советник губернатора Армавира
Советник губернатора Армавира Ашота Каграманяна Манук Симонян вышел из дома и не вернулся. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, предпринимаются шаги для его обнаружения. Сигнал о его исчезновении был получен 23-го июля.
Мануку Симоняну 52 года, он женат, имеет сына.
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