На розыгрыше шахматного Кубка мира Армению будут представлять 3 участника-гроссмейстера.

Как передает «Арменпресс», в розыгрыше шахматного Кубка мира примут участие Левон Аронян, Роберт Ованнисян и Грант Мелкумян.

В этом году розыгрыш шахматного Кубка мира состоится в сентябре в Тбилиси. Участники финала получат право на участие в турнире претендентов на звание чемпиона мира по шахматам.