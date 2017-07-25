ЕС и Турция проведут министерскую встречу на фоне обострения отношений

Евросоюз и Турция во вторник проведут в Брюсселе встречу на министерском уровне, чтобы обсудить общую повестку и попытаться снизить напряженность в отношениях, возникшую, в частности, на фоне задержаний в Турции представителей академической среды, журналистов и оппозиционных политиков. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».



В заседании примут участие глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и турецкий министр по делам ЕС Омер Челик.



Комментируя ожидания от встречи, еврокомиссар Хан сообщил журналистам, что хотел бы договориться о продолжении диалога высокого уровня по вопросам энергетики, миграции и борьбы с терроризмом, несмотря на возросшую напряженность в отношениях.

При этом он отметил, что по итогам встречи "позиции могут продолжать разниться, например, по вопросам верховенства права".

Еврокомиссар в преддверии мероприятия также предупредил, что переговоры с турками бывают жесткими. По словам Хана, его последнюю беседу с главой турецкого МИД "было слышно в соседней комнате". "Мы не стремимся к этому, но мы тоже люди, поэтому не можем избежать эмоциональной реакции", — сказал еврокомиссар.

Он также выразил беспокойство в связи с напряженностью в отношениях Турции и Германии и сообщил, что главное – осознавать причины этих трудностей. "Я надеюсь если не на понимание, то, по крайней мере, на должную реакцию турецких властей", — заявил Хан.

Он полагает, что "при наличии положительных результатов встреча может оказать и положительное влияние на отношения между Германией и Турцией".



