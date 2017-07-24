Возбуждены уголовные дела по факту обстрела села Чинари

В Следственном отделе Тавушской области 20 июля возбуждены уголовные дела по факту обстрела Азербайджаном села Чинари, в результате чего селу нанесен колоссальный материальный ущерб, а также совершена попытка убийства несовершеннолетнего.

Как сообщили Арменпресс в СК Армении, 20 июля, с 13:00 до 18:30, азербайджанские войска обстреляли деревню Чинари, нацелившись на гражданских лиц.

В частности, были произведены выстрелы в направлении жителя деревни Чинари, 2000 года рождения, который скрылся за камнем, чтобы избежать азербайджанских выстрелов и пробыл там около двух часов.

Долгое время деревня подвергалась обстрелу, в результате чего был разрушен и поврежден детский сад, дома жителей, их имущество. По предварительным данным, ущерб составляет более 12 миллионов драмов.

В результате в Следственном отделе Тавушской области возбуждено 5 уголовных дел.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.