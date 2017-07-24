Азиатские индексы снизились - 24-07-17

ТОКИО, 24 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.62% и составил 19975.67 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.52% и составил 1621.57 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.39% и составил 3250.60 пункта, а HANG SENG вырос на 0.53% и составил 26846.83 пункта.