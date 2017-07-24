Президент НКР провел встречу с предводителем Тегеранской епархии ААЦ архиепископом Сепухом Саргсяном

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 24 июля принял предводителя Тегеранской епархии Армянской Апостольcкой Церкви архиепископа Сепуха Саргсяна.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, на встрече, в которой принял участие предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, были обсуждены вопросы, касающиеся связей между государством и церковью и между Диаспорой и Родиной.