Поручено изучить техническое состояние каруселей и спортивного инвентаря

В ходе состоявшегося в мэрии Еревана рабочего совещания мэр Тарон Маргарян поручил управлениям коммунального хозяйства, строительства и благоустройства, а также руководителям административных районов совместно с МЧС Армении изучить техническое состояние каруселей и спортивного инвентаря, находящегося в парках и на игровых площадках дворовых территорий. Об этом сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана.

«Летом наши сограждане проводят свой отдых в основном в парках, где установлены различные аттракционы и карусели. Естественно, что их безопасная эксплуатация должна находиться в центре особого внимания. Следовательно, совместно с МЧС организуйте проверки аттракционов и каруселей в столичных парках. Изучите также техническое состояние каруселей и спортивного инвентаря, установленного на игровых площадках дворовых территорий», - подчеркнул Тарон Маргарян.