Мэрия Еревана будет содействовать армянским семьям из Сирии, желающим заняться малым бизнесом

В ходе состоявшегося в мэрии Еревана рабочего совещания, которое вел мэр Тарон Маргарян, были выделены вопросы, касающиеся программ содействия армянским семьям из Сирии и регулирования поднятых ими проблем.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, подчеркнув особую важность интегрирования сирийских армян, мэр Тарон Маргарян поручил управлению социального обеспечения аппарата мэрии и руководителям административных районов держать под постоянным контролем регулирование проблем сирийских армян и, при необходимости, в рамках полномочий мэрии Еревана, оказать соответствующую поддержку тем армянам из Сирии, которые желают заняться малой предпринимательской деятельностью.

«Регулирование проблем проживающих в столице армян из Сирии и впредь будет находиться в центре нашего постоянного внимания, и оказываемое им содействие также будут носить продолжительный характер. Помимо этого, в рамках наших полномочий окажите содействие всем тем сирийским армянам, которые хотят заняться малой предпринимательской деятельностью и внести свой вклад в развитие нашей столицы», - подчеркнул Тарон Маргарян.