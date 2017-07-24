Адвокат блогера Александра Лапшина считает, что в данный момент его экстрадиция невозможна

Экстрадиция осужденного на три года лишения свободы в Азербайджане блогера Александра Лапшина в РФ в данный момент невозможна, поскольку приговор суда пока не вступил в законную силу, а защита пока не решила, будет ли подавать апелляцию. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Trend, ссылаясь на адвоката блогера Александра Лапшина Эдуарда Чернина.

«Экстрадиция блогера Александра Лапшина в РФ в данный момент невозможна, поскольку приговор суда пока не вступил в законную силу. Он пока находится в СИЗО Баку. На следующей неделе я встречусь с ним, после чего будет ясно, будет ли защита подавать апелляцию. Лапшин пока решения по этому вопросу не принимал»,- сказал адвокат блогера Александра Лапшина Эдуард Чернин.

Ранее, 20 июля, суд в Баку приговорил Лапшина к 3 годам лишения свободы. Гособвинитель потребовал шесть с половиной лет для блогера.

Напомним, что Генпрокуратура Азербайджана в отношении Лапшина возбудила уголовное дело по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.

Отметим, что 15 декабря 2016 года стало известно о том, что российско-израильского блогера и путешественника Александра Лапшина задержали в столице Беларуси по запросу Азербайджана по статье «публичные призывы, направленные против государства». 7 февраля 2017 года блогера доставили в Баку спецрейсом. Он был этапирован в следственный изолятор №1 Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана.

Блогер ранее вызвал волну возмущения в Азербайджане серией своих постов из Баку, в которых рассказывал о бакинских трущобах, а также фактом приезда в Азербайджан, где он внесен в так называемый «черный список» МИД за посещение Нагорно-Карабахской Республики (Арцаха).

Лапшин еще в 2011 году назвал этот «черный список» МИД пустой бутафорией и предупредил, что спокойно посетит Азербайджан тогда, когда ему это будет нужно. Со времени внесения его имени в список он посетил Азербайджан дважды – в 2012 и в июне 2016.

В частности он сообщил о некоторых нюансах морально устаревшей системы работы пограничной службы Азербайджана, базы данных которой не функционируют в режиме онлайн и обмен данными между различными пунктами пересечения границ осуществляется, по сути, в «ручном» режиме, что и сыграло на руку Лапшину.

Иронизируя, Лапшин отмечал, что у него не укладывается в голове, что «целое азербайджанское государство ведет борьбу с каким-то там блогером». Он также пообещал в 2017 году вновь посетить Азербайджан, власти которого с колоссальной долей вероятности опять «профукают» этот приезд.

Кроме того, он писал, что все больше разочаровывается страной под названием Азербайджан, «попавшей в руки бездарностей, порочащих не только имидж страны, но и память собственных погибших».