Только что водолазам удалось извлечь тело утонувшего в Карнутском водохранилище гражданина. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал начальник областного управления спасателей Ширака Артур Карапетян.

В районе 14:25 водолазам удалось обнарружить тело К.Г., 1981-го года рождения в искусственном водоеме. Это был житель села Карнут; как сказал начальник областного управления спасателей Ширака Артур Карапетян, тело было обнаружено в середине водоема, куда, вероятно, его снесло течением.

«В данный момент тело извлечено из воды. Спасатели-водолазы ждут прибытия следственной группы»,- сказал он.

Как сообщала пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении, в 00:17 был получен сигнал о том, что пропал гражданин К.Г., 1981-го года рождения. Согласно полученным сведениям, он отправился к водохранилищу и не вернулся. Есть подозрение, что он утонул.



К месту происшествия направился один боевой расчет и оперативная группа областного управления МЧС.



Спасатели на берегу восточной части искусственного озера обнаружили одежду пропавшего.



Приблизительно в 03:03 часов поисковые работы из-за темноты и погодных условий были прекращены и возобновлены утром в 10:40. К месту происшествия отправился специальный спасательный отряд.

Поиски вели прибывшие из Севана водные спасатели-водолазы. Начальник областного управления спасателей Ширака Артур Карапетян сказал, что они повторно предупреждают об опасности плавания в водохранилищах области. «Мы всегда предупреждаем, что в Шираке нет общественных пляжей, плавание во всех водохранилищах области опасно. Снова призываем не рисковать жизнью»,- сказал Артур Карапетян.

Арменуи Мхоян