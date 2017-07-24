СМИ: ВВС коалиции во главе с США нанесли удары по сирийской провинции Дейр-эз-Зор

ВВС коалиции во главе с США подвергли в понедельник бомбардировке с воздуха территорию на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило сирийское агентство SANA.

По его информации, удары пришлись по жилым кварталам города Эль-Маядин. Сообщается о десятках погибших и раненых, их точное число не приводится, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.



