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СМИ: ВВС коалиции во главе с США нанесли удары по сирийской провинции Дейр-эз-Зор


ВВС коалиции во главе с США подвергли в понедельник  бомбардировке с воздуха территорию на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило сирийское агентство SANA.

По его информации, удары пришлись по жилым кварталам города Эль-Маядин. Сообщается о десятках погибших и раненых, их точное число не приводится, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


 



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