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Армянские борцы вольного стиля завоевали 5 медалей на франкофонских играх


Армянские борцы вольного стиля завоевали 5 медалей на 8-ых франкофонских играх, проходяших в Береге Слоновой Кости.

Как передает «Арменпресс», армянские борцы вольного стиля завоевали 3 серебряные и 2 бронзовые  медали.

В составе армянской команды на 8-ых франкофонских играх выступают 15 спортсменов: 4 атлета, 2 велосипедиста, 3 дзюдоиста и 6  борцов вольного стиля.

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