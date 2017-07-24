Армянские школьники завоевали еще 6 медалей на предметных международных олимпиадах

Армянские школьники завоевали еще 6 медалей и 2 похвальные грамоты на предметных международных олимпиадах по математике и физике. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МОН Армении.

Олимпиада по математике проходила 12-23-го июля в Рио-де-Жанейро. Команда Армении получила 2 серебряные и 2 бронзовые медали, а также одну похвальную грамоту, все награжденные из физ-мат школы имени Шагиняна.

Олимпиада по физике проходила 16-24-го июля в Индонезии. Команда Армении получила 1 серебряную и 1 бронзовую медали, а также одну похвальную грамоту, награжденные медалисты из физ-мат школы имени Шагиняна, похвальную грамоту получил ученик лицея «Квант».

6-15- го июля в Таиланде проходила олимпиада по химии, на которой армянские школьники получили 2 бронзовые медали, а также одну похвальную грамоту.

Следующая олимпиада – по билогоии, пройдет 23-30-го июля в Великобритании.