В Турции состоялось нападение на военнослужащих: есть жертва и раненые

В Турции, в провинции Сиирт, состоялось нападение на машину, перевозящую военнослужащих. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Хурриет».

Вследствие этого один военнослужащий погиб, 2 были ранены.

Пока неизвестно, кто были нападающие, турецкие СМИ охарактеризовали нападение как теракт.

В Сиирте силы правопорядка начали АТО.