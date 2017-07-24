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В Турции состоялось нападение на военнослужащих: есть жертва и раненые


В Турции, в провинции Сиирт, состоялось нападение на машину, перевозящую военнослужащих. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  «Хурриет».

Вследствие этого один военнослужащий погиб, 2 были ранены.

Пока неизвестно, кто были нападающие, турецкие СМИ охарактеризовали нападение как теракт.

В Сиирте силы правопорядка начали АТО.

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