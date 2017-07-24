Новая волна жары: в Ереване будет +40

После 27-го июля в Ереване ожидается жара до +40. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.«После 27-го июля в Ереване ожидается новая волна жары: снова в Ереване будет +40»,- сообщил начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

С 26 по 28 июля на территории Армении ожидается высокий тепловой фон. В Араратской долине, Ереване, долинах Сюника днем ожидается от 38 до 40 градусов тепла, также высок риск возникновения пожара.

Температура воздуха в эти дни ожидается выше нормы на 5-7 градусов.

При этом 24-25 июля в отдельных северных регионах республики в вечерние часы возможен кратковременный дождь с грозой, во время грозы усиление ветра до 15-20 м/с. С 26 по 28 снова ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный, с порывами до 3-8 м/с.

24-25 июля температура воздуха понизится на 2-3 градуса, затем повысится настолько же.

В Ереване ожидается погода без осадков.