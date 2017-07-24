Неподалеку от одной из воинских частей найдено тело военнослужащего: возбуждено уголовное дело

В четвертом гарнизонном следственном отделе СК Армении возбуждено уголовное дело для выяснения обстоятельств смерти младшего сержанта, военнослужащего срочной службы Вардана Артаваздовича Мелконяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении. В воскресенье, в 06:30, на территории, прилегающей к одной из воинских частей Министерства обороны Армении, было обнаружено тело повешенного военнослужащего срочной службы.

В тот же день в четвертом гарнизонном следственном отделе СК Армении было возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК Армении для выяснения обстоятельств смерти младшего сержанта, военнослужащего срочной службы Вардана Артаваздовича Мелконяна. Назначены экспертизы.