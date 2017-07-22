Трампа возмутила статья Washington Post о встрече Сешнса с Кисляком
17:39, 22 Июль, 2017
Президент США Дональд Трамп выразил свое возмущение публикацией Washington Post о том, что посол России в США Сергей Кисляк якобы обсуждал его предвыборную кампанию с советником в штабе кандидата Джеффом Сешнсом, ныне занимающим пост генпрокурора страны, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Новая утечка разведданных от Amazon Washington Post, на этот раз в отношении генпрокурора Джеффа Сешнса. Эти незаконные утечки… должны прекратиться!"- написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.
Ранее газета Washington Post, ссылаясь на некие источники, заявила, что Кисляк обсуждал "по существу" с Сешнсом предвыборную кампанию Трампа.