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Трампа возмутила статья Washington Post о встрече Сешнса с Кисляком


Президент США Дональд Трамп выразил свое возмущение публикацией Washington Post о том, что посол России в США Сергей Кисляк якобы обсуждал его предвыборную кампанию с советником в штабе кандидата Джеффом Сешнсом, ныне занимающим пост генпрокурора страны, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Новая утечка разведданных от Amazon Washington Post, на этот раз в отношении генпрокурора Джеффа Сешнса. Эти незаконные утечки… должны прекратиться!"- написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Ранее газета Washington Post, ссылаясь на некие источники, заявила, что Кисляк обсуждал "по существу" с Сешнсом предвыборную кампанию Трампа.



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