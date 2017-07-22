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Вопрос о государственном, конституционном статусе русского языка закрыт – Ашотян


Повестку  армяно-российских отношений нужно максимально оградить от искусственно созданных проблем. Как  передает Арменпресс, в  беседе с журналистами 22 июля так заявил председатель постоянно комиссии НС РА  по внешним  отношениям Армен Ашотян, в  ответ на вопрос о государственном статусе русского языка. 

«Со дня  обретения  независимости Армения сформулировала четкую политику  в области языка. Она  не  менялась и не  изменится – это однозначно», - сказал он.

По словам Ашотяна, в Россия  есть тенденция: в  рамках сохранения связей  с соотечественниками проводить языковую политику в бывших республиках СССР – Казахстане, Беларуси, Киргизии и др.

«В Армении такой  проблемы  нет даже  по языковой  хартии СЕ. Юридических и политических причин обращаться к  вопросу,  с этой  точки  зрения, нет. Вопрос о государственном, конституционном статусе  русского языка закрыт. Думаю, инсинуаций  быть не  должно, однако с точки зрения  знания  языка, будь то английский или русский, мотивация  должна быть у  всех, особенно у  молодежи», – сказал  Ашотян.

По его словам, он внимательно отслеживал публикации об обсуждении этого вопроса – в  том числе и в  азербайджанских и украинских СМИ. 

«Азербайджанская пресса старается представить нашу  позицию как  проявление антирусских настроений. Украина же рассматривает это под другим углом – мол, армяне достойно вышли из положения  и дали русским правильный  ответ. Но армянская политическая мысль должна руководствоваться собственными интересами», - сказал он.

Спикер Госдумы  РФ 17 июля заявил, что для  решения вопроса с армянскими водительскими правами  властям Армении предлагается дать русскому  языку статус государственного. Спикер НС РА Ара Баблоян и Армен Ашотян отметили, что вопрос о конституционном статусе  русского языка в  повестке  нет и не  предвидится.  



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