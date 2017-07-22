Вопрос о государственном, конституционном статусе русского языка закрыт – Ашотян

Повестку армяно-российских отношений нужно максимально оградить от искусственно созданных проблем. Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами 22 июля так заявил председатель постоянно комиссии НС РА по внешним отношениям Армен Ашотян, в ответ на вопрос о государственном статусе русского языка.

«Со дня обретения независимости Армения сформулировала четкую политику в области языка. Она не менялась и не изменится – это однозначно», - сказал он.

По словам Ашотяна, в Россия есть тенденция: в рамках сохранения связей с соотечественниками проводить языковую политику в бывших республиках СССР – Казахстане, Беларуси, Киргизии и др.

«В Армении такой проблемы нет даже по языковой хартии СЕ. Юридических и политических причин обращаться к вопросу, с этой точки зрения, нет. Вопрос о государственном, конституционном статусе русского языка закрыт. Думаю, инсинуаций быть не должно, однако с точки зрения знания языка, будь то английский или русский, мотивация должна быть у всех, особенно у молодежи», – сказал Ашотян.

По его словам, он внимательно отслеживал публикации об обсуждении этого вопроса – в том числе и в азербайджанских и украинских СМИ.

«Азербайджанская пресса старается представить нашу позицию как проявление антирусских настроений. Украина же рассматривает это под другим углом – мол, армяне достойно вышли из положения и дали русским правильный ответ. Но армянская политическая мысль должна руководствоваться собственными интересами», - сказал он.

Спикер Госдумы РФ 17 июля заявил, что для решения вопроса с армянскими водительскими правами властям Армении предлагается дать русскому языку статус государственного. Спикер НС РА Ара Баблоян и Армен Ашотян отметили, что вопрос о конституционном статусе русского языка в повестке нет и не предвидится.