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Мэр Валанса приветствовал переизбрание Бако Саакяна на пост президента Арцаха


Мэр французского города Валанс Николя Дарагон приветствовал переизбрание  Бако Саакяна на пост президента  Арцаха.

Как  передает Арменпресс, в  заявлении мэра Дарагона отмечается, что в  результате  демократического процесса Бако Саакян получил более 2/3 голосов  парламента. По мнению мэра, этот процесс радикально отличается от авторитарной  власти в  соседнем Азербайджане. 

«Этот транспарентный  процесс, уважающий права оппозиции, делает честь демократии в этом регионе мира, ведь демократия – залог мира», - отмечается в заявлении мэра.

Николя  Дарагон напомнил также, что Валанс скреплен со многими городами  Арцаха  многочисленными связями,  и намерен укрепить с ними сотрудничество.  



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