Мэр Валанса приветствовал переизбрание Бако Саакяна на пост президента Арцаха

Мэр французского города Валанс Николя Дарагон приветствовал переизбрание Бако Саакяна на пост президента Арцаха.

Как передает Арменпресс, в заявлении мэра Дарагона отмечается, что в результате демократического процесса Бако Саакян получил более 2/3 голосов парламента. По мнению мэра, этот процесс радикально отличается от авторитарной власти в соседнем Азербайджане.

«Этот транспарентный процесс, уважающий права оппозиции, делает честь демократии в этом регионе мира, ведь демократия – залог мира», - отмечается в заявлении мэра.

Николя Дарагон напомнил также, что Валанс скреплен со многими городами Арцаха многочисленными связями, и намерен укрепить с ними сотрудничество.