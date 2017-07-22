Путин и Алиев обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили вопросы, касающиеся ситуации на Южном Кавказе.

Как передает Арменпресс, встреча президентов состоялась в Сочи.

В самом начале разговора Путин отметил, что ситуация в регионе «не совсем ясная, однако надеюсь, что наша встреча поспособствует тому, чтобы найти пути решения всех сложных проблем».

Президент Азербайджана отметил, что есть необходимость в периодических обсуждениях, касающихся важнейших международных и региональных проблем.