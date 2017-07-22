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Путин и Алиев обсудили ситуацию на Южном Кавказе


Президенты  России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили вопросы, касающиеся  ситуации на Южном Кавказе.

Как  передает Арменпресс, встреча президентов  состоялась в  Сочи.

В  самом начале  разговора  Путин отметил, что ситуация  в  регионе «не совсем ясная, однако надеюсь, что наша встреча поспособствует тому, чтобы найти пути решения всех сложных проблем».

Президент Азербайджана отметил, что есть необходимость в  периодических обсуждениях, касающихся важнейших международных и региональных проблем.



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